Trento, dg Di Taranto: “Siamo malato non guarito. Faremo scelte dolorose se…”

Il Dg del Trento, Corrado Di Taranto ha commentato ai canali ufficiali del club gialloblù il pareggio esterno sul terreno dell'Arzignano. "Non sono soddisfatto della prova dei ragazzi e sono stufo di sentirmi dire che siamo una grande squadra che però non raccoglie punti. C'è un problema da risolvere e mi scuso con i tifosi per questo inizio di campionato per me inimmaginabile. Adesso bisogna confrontarsi con tutti i componenti della società e vedere se ci sono delle soluzioni da percorrere. La società è compatta ed ha le idee chiare. C'è un problema tecnico e di squadra e bisogna uscirne fuori. Siamo come un malato che è non guarito. Se tutti mettono qualcosa in più riusciremo a uscire fuori da questa situazione diversamente faremo delle scelte dolorose".