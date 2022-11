Trento, Di Taranto: “A gennaio rinforzi. Arriva sostituto di Osuji ma Mystkowski no”

Ospite della trasmissione Domenica Sport su RTTR condotta da Stefano Carta, il dg del Trento, Corrado Di Taranto ha commentato il pareggio di oggi contro la Pro Sesto e poi ha anche fatto una dichiarazione in chiave mercato: "Il risultato di oggi è giusto ma per l'impegno profuso dai ragazzi meritavamo qualcosa di più. Il mister Tedino sta inventando giocatori in ruoli diversi visto il numero di calciatori infortunati. Non so se questi problemi siano frutto della casualità oppure dei precedenti metodi di allenamento, comunque è importante avere un centro sportivo dove potersi allenare senza rischi evitando il terreno in erba sintetica. So che Comune e Provincia si stanno parlando per trovare una soluzione".