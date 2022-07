Trento, doppio colpo: arrivano dall’Udinese Ballarini e Ianesi

Campagna acquisti che si sta ultimando visto che l'organico è quasi al completo

Redazione ITASportPress

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo – prestito “secco” sino al 30 giugno 2023 – da Udinese Calcio i diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Marco Ballarini e Simone Ianesi.

A.C. Trento 1921 Srl ringrazia Udinese Calcio per la disponibilità dimostrata nella trattativa e dà il benvenuto a Marco Ballarini e Simone Ianesi, augurando loro le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblu.

La scheda di Marco Ballarini.

Nato a Gorizia il 28 marzo 2001, Ballarini è un centrocampista duttile, in grado di agire sia come interno di metà campo che come esterno in un reparto a cinque, dall’ottima struttura fisica (187 cm x 83 kg), di piede destro.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Udinese e in bianconero compie tutta la trafila sino all’Under 17, prima di trasferirsi – in prestito – alla Triestina. Resta in biancorosso per una stagione, prima di far rientro alla casa madre per disputare il campionato “Primavera”. In due stagioni colleziona complessivamente 43 presenze, mettendo a segno 6 reti e il 9 luglio 2020 fa anche il proprio esordio in serie A nel corso della partita Spal – Udinese, conclusasi con la vittoria dei friulani per 3 a 0.

Ad ottobre 2020 si trasferisce al Piacenza, in serie C, scendendo in campo 9 volte e mettendo a segno 2 reti, segnatamente nelle sfide contro Pro Sesto e AlbinoLeffe, mentre nella seconda parte di stagione resta fermo ai box a causa di un infortunio.

Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Foggia, nel girone C di serie C, scendendo in campo in 10 occasioni.

Il suo score complessivo recita 1 presenza in serie A, 19 presenze e 2 reti in serie C, 43 presenze e 6 reti nel campionato “Primavera”.

La scheda di Simone Ianesi.

Nato a Udine il 13 febbraio 2002, Ianesi è un attaccante esterno, in grado però di agire anche come “falso nueve”, dalla buona struttura fisica (173 cm x 65 kg), di piede destro.

Compie l’intera trafila nel settore giovanile dell’Udinese, arrivando sino alla squadra “Primavera”, categoria nella quale ha militato nelle ultime tre stagioni: per Ianesi 18 presenze, 4 reti e 3 assist nell’annata 2019 – 2020, 19 presenze, 4 reti e 6 assist nel campionato 2020 – 2021, 22 presenze, 16 reti, 3 assist nella stagione 2021 – 2022.

Vanta anche alcune convocazioni nella Nazionale Under 15.

Il suo score complessivo recita 61 presenze e 25 reti nel campionato “Primavera”, 23 presenze, 10 reti e 1 assist nel campionato nazionale Under 17.