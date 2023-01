Trento, doppio colpo Zamuner: presi Carletti e Desplanches

Primi colpi di mercato in entrata per il Trento che dopo Sergiu Suciu dalla Torres, ha acquistato questa mattina altri due elementi. Il ds Giorgio Zamuner ha preso dal Latina l'attaccante Cristian Carletti, 16 presenze e 4 gol con i nerazzurri nel Girone C di Serie C. Il classe '96 è un elemento molto interessante e sicuramente farà bene a Trento. L'altro arrivo in casa gialloblù è il portiere Sebastiano Desplanches che arriva dal Vicenza dove non ha finora giocato. Il giovane portiere classe '03 proveniente dal Milan non ha mai trovato spazio sia con Baldini che con Modesto. Adesso l'avventura in Trentino.