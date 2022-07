Trento, è fatta per una mezzala importante. Le ultime

Il Trento sta crescendo grazie anche alla qualità dei nuovi acquisti scelti dalla società per mister Lorenzo D'Anna come ha dichiarato ieri il presidente Mauro Giacca."La squadra è stata rifatta già con 7 innesti seguendo le indicazione del mister D'Anna e del ds Attilio Gementi. Il mercato finora è altamente interessante con acquisti importanti in ruoli specifici. Cittadino è un giocatore perfetto per la mediana, un calciatore motivato che arriva in un club importante. Il mister ha chiesto determinate figure e lo abbiamo accontentato al 100%. Ultimeremo la campagna acquisti nei prossimi giorni e prenderemo altri 3-4 elementi di cui uno è ormai vicinissimo".