Trento, è l’87 il numero magico della salvezza in C

Il numero magico del Trento è l’87 che nella smorfia napoletana ha anche un significato angelico. La formula del successo gialloblù è un’addizione: 10 + 77. Il talento più l’applicazione. Il 10 è il numero di Cristian Pasquato ... e in Serie C chi simboleggia meglio di lui il talento puro? Il 77 è il numero di Sebastiano Desplanches , che è arrivato in punta di piedi a gennaio e con l’applicazione si è guadagnato la maglia da titolare scalzando il più esperto Gabriele Marchegiani. L’estremo difensore 20enne scuola Milan ha un fisico da supereroe ed ha lavorato forse più degli altri. Inoltre ha una mentalità di chi vuole arrivare e poi ha saputo trasmettere sicurezza al reparto nonostante la giovane età.

Il talento - Di Pasquato a Trento e in Serie C ce n’è solo uno e il club se lo tiene stretto. Per descrivere tutte le qualità dell’ex Juve ci vorrebbe una intera pagina di giornale. Ci limitiamo ai numeri della stagione appena conclusa: 1738 minuti in campo, 28 presenze, 6 gol pesanti e 2 assist. La prossima stagione sarà impossibile rivederli entrambi in campo. Il 10 ci sarà perchè dal capoluogo trentino non si vuole muovere, il 77 purtroppo per il Trento andrà a Vicenza club proprietario del suo cartellino. Ma c’è una ipotesi possibile: il nuovo portiere del Trento magari indosserà la 77 di Sebastiano. La scaramanzia nel calcio esiste e siccome l’87 è un portafortuna…guarda che Tedino convincerà il nuovo estremo difensore gialloblù a riprendersi il numero di Sebastiano.