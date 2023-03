Trento-Feralpisalò, le probabili formazioni e dove seguire la Serie C in tv

Squadre in campo alle 14:30 per la 34esima di campionato

Redazione ITASportPress

Il fischi d'inizio di Trento-Feralpisalò è programmato oggi alle ore 14:30. Il match valido per la 34esima giornata di Serie C Girone A andrà in scena allo Stadio Briamasco di Trento.

Trento-Feralpisalò, le ultime — La partita vede la squadra ospite alla ricerca dei tre punti per staccare ancora di più in ottica titolo. Il Trento dovrà quindi armarsi di pazienza e sfruttare le occasioni che le capiteranno. La squadra di Bruno Tedino potrebbe quindi scendere in campo con il consueto 4-3-1-2. A centrocampo il trio Di Cosmo-Sangalli-Suciu, alle spalle di Attys. Attacco a due che dovrebbe esser formato da Petrovic e Carletti.

La Feralpisalò, d'altro canto, occupa momentaneamente la prima posizione in campionato e ha intenzione di confermare il proprio dominio. Squadra che vince non si cambia per Stefano Vecchi, che potrebbe nuovamente schierare il 4-3-1-2: al centro sempre e solo Di Gennaro e Pilati, mentre in mediana Balestrero, Palazzi e Zennaro. Trequarti che con gran probabilità verrà affidata a Pittarello, a supporto delle due punte Guerra e bomber Siligardi.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Trento-Feralpisalò si giocherà, dunque, alle ore 14:30 di sabato 25 marzo. La sfida valida 34esima di campionato sarà trasmessa in diretta tv dall'emittente televisivo Eleven Sports e, in alternativa, da DAZN. Sky Sport, invece, manderà in onda il match in modalità diretta gol.

La sfida del Briamasco, inoltre, sarà possibile seguirla anche tramite servizio streaming delle due emittenti. Sky go per una, l'applicazione DAZN per l'altra. Tutto con la comodità del proprio dispositivo mobile o TV Smart.

PROBABILI FORMAZIONI

TRENTO (4-3-1-2): Desplanches, Semprini, Vitturini, Trainotti, Fabbri; Di Cosmo, Suciu, Ballarini; Pasquato; Petrovic, Carletti. Allenatore: Bruno Tedino

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Di Gennaro, Pilati, Saline, Balestriero; Palazzi; Zennaro; Pittarello, Guerra; Siligardi. Allenatore: Stefano Vecchi