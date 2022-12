Trento, Ferrarese: “Mercato non è impossibile. Salvezza può arrivare con i tifosi”

L’ex calciatore del Trento, Claudio Ferrarese ha detto la sua a Itasportpress.it sulla squadra gialloblù che ha chiuso il girone di ritorno al terzultimo posto del Girone A di Serie C. “Sarà importante rinforzare la squadra a gennaio con calciatori di qualità che sposino il progetto salvezza. Sicuramente non sarà facile convincere un bravo calciatore di categoria o magari di Serie B funzionale alle esigenze di Tedino, a vestire la maglia gialloblù e fargli accettare la sfida-Trento con una classifica del genere, ma ritengo che con un contratto importante e con prospettive di rimanere un altro anno, magari si trova una soluzione. Sulle difficoltà della squadra il discorso è lungo ma bisogna vivere lo spogliatoio e parlare da fuori non è facile. Credo che la media età alta non influisca tanto anche se è vero che la Serie C è un campionato che ha alzato il livello agonistico abbassando la qualità. Con un mix di calciatori esperti e qualche giovane bravo si può anche vincere il torneo di terza divisione. Tornando al Trento gli infortuni hanno fatto calare la competitività e la qualità dell’allenamento e per Tedino non è stato semplice far svolgere il lavoro settimanale. La vittoria contro la Juve NG ha riacceso l’entusiasmo e a mio parere è stata fondamentale. Adesso con i giocatori in arrivo che porteranno una ventata di aria nuova e uno spirito diverso, magari cresce la fiducia e i risultati arriveranno. Poi c’è la componente tifosi che può essere determinante. Con il Briamasco pieno sarà più facile riuscire a salvarsi”.