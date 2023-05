Trento, fumata bianca: Zamuner ha firmato un biennale

Avanti insieme. Secondo quanto appreso da Itasportpress.it, Giorgio Zamuner continuerà la sua esperienza da direttore sportivo col Trento anche nelle due stagioni a venire. Il contratto era in scadenza, ma il suo lavoro è stato talmente positivo da rendere il prolungamento quanto mai scontato, se non proprio una formalità. Nessuna preoccupazione in tal senso tanto che questo pomeriggio è arrivata la fumata bianca. Zamuner ha chiuso l'accordo per un biennale fino al 2025. Il CdA del club trentino ha ovviamente apprezzato il lavoro fatto dall'ex dirigente della Spal che ha rinforzato la squadra a gennaio senza spendere follie sul mercato riuscendo a contribuire alla salvezza del club gialloblù in Serie C. E adesso per il futuro c'è la condivisione del progetto tra tutte le parti coinvolte.