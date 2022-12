Trento, Furlan: “Ecco perchè alla salvezza ci credo. Col Pergocrema che ricordi…”

La vittoria contro la Juve NG, ha chiuso un 2022 avaro di soddisfazioni per il Trento che occupa il penultimo posto in classifica del Girone A di Serie C. L’ex centrocampista Alessandro Furlan, attuale preparatore atletico del Levico Terme, con le sue 130 presenze in maglia gialloblù occupa uno dei primi posti della classifica di tutti i tempi. Ai microfoni di Itasportpress Furlan ha detto la sua sulle prospettive di salvezza della squadra del patron Mauro Giacca. “Ad inizio stagione sono arrivati alcuni giocatori nuovi e questo in parte ha frenato il Trento visto che l’amalgama è importante. La società comunque ha fatto delle scelte ponderate e adesso col mercato di gennaio alle porte prenderanno buoni calciatori per centrare la salvezza. L’età media alta dei calciatori gialloblù non è un freno visto che l’esperienza fa tanto in campionati come quello di terza divisione. Semmai gli infortuni hanno condizionato molto il cammino del Trento. In allenamento cala l’intensità con i ragazzini delle giovanili e fare una partitella è impossibile. Non si riesce a giocare neanche dieci contro dieci quando la rosa si restringe così. Lo dico spesso ai ragazzi del mio Levico che chi sta fuori la domenica poi durante la settimana fa correre di più i titolari che devono andare più forte e dunque l’intensità e la qualità durante il lavoro settimanale sale. Questa sana competitività aiuta mentre a Trento a causa delle tante defezioni sarà calato di molto il ritmo e non si possono provare neanche determinate situazioni di gioco”.