Trento, Garcia Tena: “Ecco perchè ho scelto il club gialloblù rifiutando altre proposte”

PROGETTO TRENTO - "Ero stanco di girare il mondo e ho scelto il Trento nonostante non avessi considerato di giocare in Serie C -ha continuato Pol Garcia Tena-. Mi hanno saputo aspettare e hanno colto la mia voglia di tornare in un campionato italiano. Questo è il posto giusto per ripartire e rilanciarsi in Italia e posso dire che ho rifiutato altre proposte estere economicamente superiori ma volevo stare vicino a Vicenza dove lavora mia moglie che ha fatto tanti sacrifici per stare con a me fino in Messico nonostante gli studi in Medicina. La pressione non mi spaventa e mi prendo le mie responsabilità visto che tutti si aspetteranno tanto da me. Sul campo voglio dimostrare di essere un calciatore di serie superiore e sono certo di dare una mano al Trento a fare il salto di categoria. Il mio modello? E' Maldini ma ho cercato di apprendere da tutti i miei ex compagni di squadra. Ho 27 anni ma sono convinto di poter arrivare ad alti livelli magari col Trento perchè sono ambizioso".