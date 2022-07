Trento, Giacca: “Basi buone per una stagione ricca di soddisfazioni”

Il presidente del Trento Mauro Giacca ha già anticipato che vuole una squadra ambiziosa già quest'anno che punti almeno ai playoff. Queste le sue dichiarazioni al Corriere del Trentino: "Speriamo sia il primo giorno di una stagione foriera di soddisfazioni: le basi mi sembrano buone. Io sono ottimista di natura ma oggettivamente credo che tutta la società abbia fatto dei passi avanti importanti rispetto a dodici mesi fa. D’altra parte sapevamo che avremmo potuto pagare dazio rimettendo la testa in campionati nazionali di livello importante, in ogni caso abbiamo mantenuto la categoria consolidandoci ulteriormente. Obiettivo sesto o settimo posto? L’ambizione è fondamentale, senza non si va da nessuna parte. Non penso sia comunque un’eresia pensare di poterci qualificare ai playoff, i profili che si sono messi in maggiore evidenza lo scorso campionato sono stati confermati e dal mercato qualche elemento di spessore è arrivato. E non ci fermiamo certo qui. Il budget a disposizione del nostro direttore sportivo Attilio Gementi è superiore rispetto a quello dello scorso campionato (circa 500 mila euro in più, ndr), almeno altri due-tre colpi importanti arriveranno. L’ingaggio di Andrea Cittadino credo sia la conferma concreta delle mie parole, si tratta di un giocatore che in questa categoria può fare la differenza e aveva numerose pretendenti. Ha scelto noi per la serietà di quello che gli è stato prospettato".