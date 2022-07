Trento, Giacca: “Mercato da 7. Arriva Damian. Festa con i tifosi in città a fine agosto”

Il presidente del Trento Mauro Giacca ha parlato ai microfoni di Itasportpress

I sette rinforzi arrivati finora non completano il progetto di Lorenzo D’Anna per il nuovo Trento. I difensori Ferri e Fabbri, i centrocampisti Ballarini, Mihai e Cittadino, gli attaccanti Saporetti e Ianesi vanno a coprire i vuoti lasciati da chi è andato via. L’arrivo del centrocampista Filippo Damian è previsto nelle prossime ore come alternative in mediana. Il presidente, Mauro Giacca ai microfoni di Itasportpress si dichiara molto soddisfatto di come si esprime la squadra e annuncia altri colpi in entrata e poi dà anche un voto al mercato.

Presidente, questo Trento cresce bene. Dopo tre amichevoli qual è il suo giudizio?

“Ho visto un Trento che spinge tanto e applica i principi di gioco di mister Lorenzo D’Anna, un allenatore che può aprire un ciclo qui da noi. Il Trento esprime un calcio propositivo e aggressivo e c'è differenza con quello dell'inizio dello scorso campionato che andava "a imbuto". Contro il Cittadella la squadra ha giocato un grandissimo primo tempo e doveva chiuderlo in vantaggio ma ha influito anche l'arbitro. La squadra veniva fuori con la palla superando la linea di pressing dei veneti giocando con grande intensità. Nella ripresa il Citta ha sfruttato due nostre ingenuità dovute alla stanchezza che ha tolto lucidità a molti calciatori. Comunque bene così. E pensare che ancora non sono entrati in campo Bocalon e Fabbri”.

Cosa le piace più di D’Anna?

“Ha un carattere particolare, parla poco ma è un capitano in campo come quando giocava con la maglia del Chievo. E’ deciso e convinto del suo credo tattico e dei suoi principi. I risultati sono sotto gli occhi di tutti dopo questi primi test probanti”.

A chi consegna il premio di migliore calciatore dopo queste tre amichevoli?

“I giovani si sono espressi bene. In difesa Galazzini e Simonti mi sono piaciuti. A centrocampo dà grande sicurezza l’ex Spal Mihai, davvero grintoso questo ragazzo che ha un grande carattere”.

La rosa è da completare, chi arriverà?

“E’ fatta per il centrocampista Filippo Damian che dovrebbe firmare nelle prossime ore, poi prenderemo un terzino destro e un difensore centrale. Non penso che acquisteremo un altro attaccante visto che il reparto offensivo è assortito e di qualità con Pasquato, Bocalon, Barbuti, Saporetti, Belcastro e Ianesi. Tornerà Ruffo Luci dal Bologna che sta recuperando dopo aver accusato un problema fisico”.

Il voto che dà al mercato del Trento?

“Un bel 7 pieno. Grande lavoro del ds Gementi ma bravo anche il dg Di Taranto. Sta nascendo un bel gruppo e non solo in campo”

Cosa è successo con Maldonado che ha affermato di essere stato preso in giro dal Trento?

“Non si è trovato l’accordo con il suo agente che ha sparato alto. Nessuna polemica, auguri a Maldonado e alla sua famiglia che presto crescerà visto che sta per nascere un figlio ma il Trento va avanti con chi ha voglia di indossare la nostra maglia”

Presidente, come vede il futuro del suo Trento?

“Stiamo costruendo un club importante e una squadra che possa essere la sorpresa del campionato. Noi vogliamo vincere che non vuol dire andare subito in B ma centrare l’obiettivo playoff e magari provarci fino alla fine. Vogliamo essere un punto di riferimento per il nostro territorio e l'intera provincia con una società pulita che sa programmare”

Qual è il suo sogno nel cassetto?

“Sognare è fondamentale per realizzare anche se bisogna sempre rimanere con i piedi per terra. Io sono un sognatore dalla nascita ed ho trainato tante azienda all’interno del Trento Calcio che ci hanno supportato in questi anni. Sono consapevole che non è semplice raggiungere grandi obiettivi ma ci proveremo con le nostre forze. Ho portato il Trento in Serie C e adesso voglio realizzare un altro obiettivo ancora più grande con un percorso imprenditoriale industriale e non più artigianale. E lo dico con rispetto perchè io sono un artigiano”

E’ prevista la presentazione della nuova maglia?

“Sì la presenteremo l’ultima settimana di agosto. Ci sarà quella color antracite ma il nostro sponsor tecnico ha rivisto quella classica gialloblu’ che sarà più moderna anche in funzione della festa che faremo il prossimo anno per i 100 anni dello stadio “Briamasco”. Festa che è stata rinviata per la pandemia. Ma c'è una sorpresa per i tifosi".

Dica presidente

"Stiamo organizzando un evento che si terrà in città a fine agosto e non al “Briamasco” per ringraziare i tifosi che ci seguono ovunque e sono sempre il nostro dodicesimo uomo in campo. Una festa che sia di buon auspicio per il campionato 2022/23”.