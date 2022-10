Trento, Giacca: “Errori difensivi si ripetono. A Lecco sarà decisivo Saporetti”

Il presidente del Trento Mauro Giacca intervenuto alla trasmissione "Domenica Sport" sul canale Rttr ha parlato della situazione difficile della squadra: "L'arrivo del mister Bruno Tedino ha migliorato la squadra anche a livello mentale ma purtroppo ci sono molti infortunati e bisogna rimanere calmi e far lavorare il tecnico. Le tante assenze incidono sulla classifica e domenica prossima rientra Carini e quella successiva Pasquato. Oggi contro il Piacenza abbiamo cercato di vincere spingendo dopo il pareggio ma è un momento particolare, non ci aspettavamo questa posizione in classifica. Il pareggio l'abbiamo meritato e ci fa ben sperare in vista del prossimo match contro il Lecco però commettiamo tanti errori in difesa". In merito al nuovo direttore sportivo Giacca invita alla calma. "Abbiamo il dg Corrado Di Taranto che ha capacità e conoscenze ma ci stiamo muovendo per capire cosa fare ma non vogliamo mettere fretta per il nuovo ds. Lavoriamo per qualcosa di importante con una persona che possa darci una mano. Pronostico per Lecco? Faremo una buona partita e Saporetti sarà decisivo".