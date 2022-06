Trento, Giacca: “Maldonado non lo prendiamo, già troppi i suoi no”

Dopo aver giocato a Catania fino a gennaio scorso e a Catanzaro fino al termine della stagione 2021/22 senza mai brillare, il regista LuisMaldonado cerca una nuova squadra visto che non sarà confermato dal club calabrese. Il Trento ci ha provato fino a pochi giorni fa per il 26enne centrocampista di origini ecuadoregne ma la trattativa non si è chiusa per i tentennamenti del calciatore come fatto in altre sessioni estive. Oggi però le porte del Trento si sono chiuse definitivamente per Maldonado come ha sottolineato il presidente Mauro Giacca in occasione della conferenza stampa del rinnovo del contratto del capitano Andrea Trainotti. "Stiamo seguendo alcuni centrocampisti per rinforzare l'organico che sarà affidato al nostro tecnico Lorenzo D'Anna. Il ds Attilio Gementi sta lavorando per chiudere qualche operazione ma non ci sarà più spazio per Maldonado a Trento. Da tre anni gli andiamo dietro e tre volte ha detto no e adesso chiudiamo noi la parta a questo calciatore. Cerchiamo elementi che hanno voglia di giocare e venire qui con entusiasmo e non chi ha dubbi". Insomma nel 4-3-2-1 di Lorenzo D'Anna, Maldonado non ci sarà.