Trento, Giacca: “Mercato? D’Anna accontentato al 100%. Faremo 3-4 acquisti”

CRESCITA - Giacca ha rimarcato il cambio di passo rispetto al passato: "Vogliamo crescere ancora sia come marketing che in comunicazione. Vogliamo essere ancora più vicini ai tifosi e alle famiglie e gli abbonamenti sono stati studiati soprattutto per loro. Crediamo in quello che stiamo facendo perchè abbiamo un obiettivo di crescita a livello strutturale molto alto. La campagna abbonamenti di quest'anno è diversa rispetto agli anni precedenti l'abbiamo arricchita realizzando un video emozionale. Adesso palla ai tifosi che sono calorosi e presenti come sempre. Vogliamo riempire il Briamasco e non lasciare neanche un posto vuoto".