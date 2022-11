Trento, Giacca: “Non siamo preoccupati ma dispiaciuti. Scelta Zamuner…”

Nel corso della presentazione alla stampa del nuovo direttore sportivo del Trento Giorgio Zamuner, è intervenuto anche il presidente gialloblù Mauro Giacca. Queste le sue dichiarazioni riprese da Itasportpress: “La società prendendo Zamuner ha seguito una linea unica. Come sempre un modo di lavorare in piena sintonia. Questo vuol dire crescere e costruire un futuro importante per il nostro territorio. La stagione è stata costellata da tanti infortuni dei nostro calciatori. A Salò quando ho visto il nostro Galazzini sul lettino con un dito del piede gonfio come un melone e una siringa conficcata, ho pensato che questo ragazzo ha lottato e giocato con un problema serio per 90'. Noi del Cda che siamo vicini allo staff tecnico capiamo gli sforzi profusi. Siamo dispiaciuti ma non preoccupati in questo momento visto che da due mesi e mezzo la squadra è falcidiata dagli infortuni. Non sappiamo cosa sia successo in estate, bisogna avere pazienza e compattarci. Avere già una squadra di almeno 20 elementi a disposizione del tecnico sarebbe un bel passo avanti".