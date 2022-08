Trento, Giacca: “Partenza col botto, ma affrontiamo la Juve con 4 ex bianconeri”

La seconda avventura consecutiva in Lega Pro del Trento inizierà il 4 settembre allo stadio “Moccagatta” di Alessandria contro la Juventus Next Gen. Un avversario importante per la prima della ambiziosa compagine di mister Lorenzo D'Anna. Il presidente del Trento, Mauro Giacca che ha assistito a Firenze al sorteggio dei calendari, ai microfoni di Itasportpress.it ha così commentato l'inizio del cammino della squadra gialloblù. "Si parte col botto! Juventus Next Gen-Trento con 4 ex bianconeri, Belcastro, Garcia Tena, Pasquato e Brighenti sarà tutta da vivere. Una vera emozione per l’intera Provincia trentina. Bene così, rispetto di tutti, paura di nessuno! Riempiamo il Briamasco visto che poi riceveremo la Pro Vercelli. Forza Trento".