Trento, Giacca: “Per Pol Garcia Tena trattativa lunga e riservata”

Il presidente del Trento spiega come è arrivata la firma del difensore spagnolo ex Barcellona e Juventus

Il presidente del Trento, Mauro Giacca ha commentato attraverso i canali ufficiali del club gialloblù l'operazione di mercato conclusa brillantemente che ha portato alla firma del contratto biennale il difensore spagnolo Pol Garcia Tena ex Barcellona e Juventus. "E' un giocatore importante che si incastra bene in una rosa già competitiva. Pol porterà carisma e darà al Trento la qualità che mister Lorenzo D'Anna vuole aggiungere per portare avanti il progetto tecnico. La trattativa è stata lunga e riservata e faccio i complimenti al dg Corrado Di Taranto e al ds Attilio Gementi. Ma tutto il Cda ha lavorato bene. Questa operazione di mercato arricchisce anche l'immagine del nostro territorio e dimostra che il Trento ha una sua tipologia di lavoro e una precisa mentalità"