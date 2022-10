Trento, Giacca salva D’Anna: “Vedo un problema atletico”

Le parole del presidente gialloblù a Itasportpress

Non c’è stata nessuna telefonata dopo il pareggio contro l’Arzignano tra il presidente del Trento Mauro Giacca e il tecnico Lorenzo D’Anna da giorni sulla graticola per una partenza in campionato davvero deludente. Giacca rassicura però il tecnico dopo le tante voci di esonero, però la pazienza non è illimitata. “Come ha detto il nostro Dg Corrado Di Taranto ieri subito dopo la partita - ha ammesso Giacca a Itasportpress - ogni decisione su D’Anna sarà condivisa con la società e con il CdA. Per adesso si va avanti così anche se mi preoccupa maggiormente il calo atletico che abbiamo quasi sempre nel secondo tempo. Facciamo un buon primo tempo, ma poi crolliamo fisicamente nella ripresa tra il minuto 60 e 80. E’ successo anche contro l’Arzignano anche se alla fine il punto portato a casa fa classifica".

La svolta Giacca poi chiede maggiore impegno: "E’ chiaro che tecnico e squadra devono dare di più. Con D'Anna bisogna avere pazienza ma non vogliamo ripetere l’errore della scorsa stagione quando abbiamo ritardato di molto il cambio di allenatore. Quella decisione, è giusto ricordarlo, fu condivisa da società e CdA e non è vero che ho mandato via io Carmine Parlato e scelto da solo Lorenzo D’Anna. Il mister al momento non è in discussione ma da lui e dai ragazzi mi aspetto di più a cominciare dalla partita di Coppa Italia contro il Mantova. Bisogna sudare la maglia e mettere più cattiveria agonistica evitando errori e cali di tensione. Compatti e uniti per avere subito un cambio di rotta. Confermo che non abbiamo contattato finora nessun tecnico, ma poi ce ne sono tanti liberi che basta poco tempo per individuarne un altro, ma ogni decisione verrà presa da tutti noi, società e CdA. Ripartiamo dunque a cominciare dalla sfida di mercoledì in Coppa Italia”.

Si va avanti assieme Giacca dunque trova il modo per cacciare via le voci di un cambio al timone, per confermare al fiducia al tecnico del suo Trento ma anche per ribadirgli che serve un’inversione di rotta immediata per non finire fuori strada. Le rassicurazioni del patron gli danno forza in una fase in cui ha più che mai bisogno di avere la solidarietà della proprietà per affrontare un periodo complicato e delicato. La vicinanza di Giacca va in questa direzione, ma è chiaro che quest’alleanza ha bisogno di verifiche importanti e immediate per poter avere la certezza che l’allenatore gialloblù sia davvero fuori discussione.