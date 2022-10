Trento, Giacca: “Sarà dura a Pordenone. Con Tedino ambiente tornato sereno. Su Gementi…”

A quattro giorni di distanza dalla vittoriosa trasferta di Busto Arsizio, che ha coinciso con l’esordio di mister Tedino sulla panchina aquilotta, il Trento viaggia alla volta del Friuli Venezia Giulia: giovedì pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 18.30) i gialloblu affronteranno il Pordenone allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro nell’impegno valevole per la nona giornata del girone d’andata del campionato di serie C. Il presidente del Trento Mauro Giacca ha presentato la partita ai microfoni di Itasportpress.it: "Sarà un bel match visto che sono due squadre con diversi calciatori in organico di qualità. Sarà importante dare continuità a risultati e prestazioni, ma sappiamo bene il valore di questo Pordenone. La sconfitta di Mantova non fa testo per la compagine allenata da Di Carlo, capitano le partite storte e non toglie nulla al valore dei neroverdi che alla lunga saranno i protagonisti del campionato e in pole per la promozione". Giacca confida nel suo allenatore che è un ex del Pordenone: "Bruno Tedino conosce l'ambiente e qualche calciatore, questo potrebbe essere un valore in più per noi. Il mister ha trasmesso ai ragazzi tanta serenità e l'ambiente è tornato vivace e frizzante. Sono felice per i ragazzi che erano molto demoralizzati e hanno gioito dopo la vittoria contro la Pro Patria. Tedino ha le idee chiare ed ha fatto fare alla squadra un passetto importante in avanti anche se il percorso è lungo. L'importante sarebbe ora proseguire con un risultato positivo, stando sempre con i piedi ben piantati per terra. Ma ho fiducia nel nostro allenatore che ha una rosa competitiva che sicuramente darà delle soddisfazioni a tutti in futuro. A riguardo ho un pensiero per l'ex ds Attilio Gementi che l'ha costruita in estate e se i risultati a fine stagione dovessero premiarci il merito sarà anche suo".