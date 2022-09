Trento, Giacca: “Siamo una buona squadra e D’Anna ha carisma. Stadio? Sono stufo…”

Il presidente del Trento, Mauro Giacca è tornato sulla vittoria di ieri al "Briamasco" contro la Pro Vercelli, intervenendo nella trasmissione Domenica Sport su RTTR. Queste alcune dichiarazioni del patron gialloblù: "In queste due partite abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Siamo completi in tutti i reparti e si è visto sia nel match contro la Juventus Next Gen che ieri contro la Pro Vercelli. La partita di ieri è stata tosta perchè l'avversario al debutto ha steso il Padova ma siamo riuscito a batterlo. A parte qualche problema in difesa dove c'è bisogno di più tempo visto che ci sono calciatori che devono ancora integrarsi, abbiamo mostrato una buona qualità di gioco e in attacco siamo stati perfetti. Il tecnico Lorenzo D’Anna, che ha carisma, valuta il lavoro settimanale e alterna molti uomini tenendo tutti concentrati e sul pezzo. La rosa è lunga e tutti devono dare il massimo in un ambiente molto positivo. L'obiettivo è chiaro a tutti ormai visto che vogliamo i playoff in questa stagione e poi crescere e provare a fare il salto di categoria". Sulla questione stadio, il presidente Giacca ha detto: "Siamo stufi di vedere il "Briamasco" in queste condizioni. E non mi riferisco solo al prato. Le istituzioni dovevano intervenire prima capendo gli sforzi e il lavoro della nostra società. Attendiamo fiduciosi ma ripeto siamo un po' tutti stufi di questo stato delle cose".