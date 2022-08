Trento, Giacca: “Soddisfatto di come sta lavorando la squadra. Risultato non conta adesso”

ANALISI D'ANNA - Il tecnico non è soddisfatto dell'approccio contro la Luparense: "Penso si possa fare molto di più ma soprattutto bisogna prendere fin da subito in mano la partita, invece siamo stati troppo pigri. È anche vero che essendo la terza settimana di ritiro i carichi sono stati molto alti e ciò richiede una forza importante, ciononostante se poi vado a vedere la partita nell’arco dei 90 minuti, alla fine andavamo più di loro, eravamo in 10 contro 11 e abbiamo proposto più di loro - riporta Trivenetogoal.it -. Nel complesso però non mi è piaciuto l’approccio alla partita. Noi abbiamo delle caratteristiche e stiamo cercando di costruire un’identità che non dobbiamo perdere, dobbiamo averla dal primo secondo che scendiamo in campo fino al novantesimo. Io sono sempre alla ricerca del perfezionamento, dell’analisi, pretendo tanto da me e di conseguenza pretendo tanto dai ragazzi. Ci sono anche degli aspetti positivi, il fatto di aver ripreso la partita e aver capito cosa fare e anche di aver creato molte occasioni da gol". Queste le parole di D'Anna. Archiviato il ritiro di Masen di Giovo nel tardo pomeriggio di venerdì, la compagine gialloblu' ha fatto rientro in città e da martedì partirà la seconda fase del precampionato.

LE PAROLE DI GIACCA - Il presidente Mauro Giacca ai microfoni di Itasportpress.it dice la sua sulla squadra dopo l'amichevole di ieri: "Le gambe dei calciatori non girano a mille giustamente dopo il pesante lavoro svolto in ritiro. Non sono per nulla preoccupato se guardiamo al risultato perchè la squadra ha creato tanto contro un buon avversario che ha messo una grinta incredibile come del resto abbiamo fatto noi contro la Fiorentina e il Cittadella. Il Trento ha fatto un discreto primo tempo e un ottimo secondo tempo. C'è anche un episodio che ha condizionato la partita ed è l'espulsione per protesta nei confronti di Ferri. L'arbitro di solito in partite amichevoli tende a non far accendere gli animi. D'Anna ha fatto delle scelte tattiche importanti con Pasquato trequartista e la squadra ha costruito circa sei occasioni da gol pulite. Il pari ci può stare ma non scordiamoci che non hanno giocato Fabbri e Bocalon con quest'ultimo che è fondamentale in attacco. La squadra si è allenata anche la mattina ed è evidente che la lucidità non può essere sempre perfetta. Questa squadra sta crescendo bene. Il risultato non vale nulla in gare amichevoli e io sono soddisfatto e felicissimo di come sta lavorando la squadra. Nelle amichevoli contro Fiorentina e Cittadella si è visto un grande Trento che vorrei ricordare a tutti non deve ammazzare il campionato sia chiaro ma puntare ai playoff. Stiamo costruendo un progetto a lungo raggio e difatti abbiamo fatto firmare biennali a molti calciatori. Abbiamo strutturato una squadra come un puzzle, e dunque ci vuole pazienza e non si può avere tutto e subito. Diamo fiducia e facciamo lavorare tranquilli i ragazzi e il mister"