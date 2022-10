Trento, Giacca: “Tedino deciderà futuro Mystkowski. La lista dei ds è lunga”

Non un solo confronto. Ma più incontri decisivi per “girare” la stagione e ritrovare lo spirito per rilanciare il Trento. La dirigenza del club gialloblù sta molto vicina alla squadra in questo momento di difficoltà in campionato come sottolinea il presidente Mauro Giacca ai microfoni di Itasportpress.it: «Li vedo spesso e direi bene i ragazzi in questi giorni, molto coinvolti e seguono le direttive del mister Tedino - chiosa il patron-. E' una squadra che ha patito le tante assenze per infortunio che hanno ridotto l'organico, ma tutto sommato vedo molto attivi e sul pezzo i calciatori. Con Tedino abbiamo affrontato Pro Patria, Pordenone e Piacenza giocando bene per almeno settantacinque minuti. Domenica scorsa abbiamo cercato la vittoria fino alla fine ma non siamo stati fortunati. Sono ottimista per il futuro e lo sono anche giocatori, allenatore e staff".