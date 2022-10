Trento, Giacca: “Tedino mago. Ecco cosa mi ha detto prima della gara di Lecco”

L'intervista Il presidente gialloblù Mauro Giacca loda il mister e racconta ai microfoni di Itasportpress.it, cosa gli ha detto alla vigilia della partita. "Guardando Tedino negli occhi, ero sicuro che avremmo fatto risultato a Lecco. Alla vigilia del match mi ha avvicinato e mi ha detto: "Presidente mi mancano molti calciatori ma è stata una settimana perfetta con allenamenti intensi. Stia sereno che i ragazzi faranno una grande gara e vinceremo". Ha azzeccato tutto Tedino, si vede che è un allenatore esperto e molto bravo. Ora siamo un collettivo e tutti giocano da collettivo. Ieri abbiamo affrontato il Lecco a viso aperto e senza paura. In campo la capolista sembrava il Trento e non il Lecco. Un bel primo tempo e una ripresa di sacrificio e battaglia. Molti calciatori sono usciti con i crampi non risparmiando energie nel corso della gara. Speriamo di recuperare gli infortunati e poi ci sarà da divertirsi. Abbiamo un organico di qualità ed io sono molto fiducioso per il campionato. Se alla capolista concedi appena cinque minuti e il tuo portiere non fa nemmeno una parata, allora è lecito pensare che sei sulla strada giusta. Avanti così".