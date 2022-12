Trento, giocatori per Santa Lucia portano regali ai piccoli ricoverati

Una sorpresa ha allietato nel pomeriggio di oggi i piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale Santa Chiara di Trento

Redazione ITASportPress

Una rappresentanza di giocatori del Trento ha voluto rendere speciale il giorno di Santa Lucia dei piccoli portando in dono giochi e palloni per tutti. Un momento emozionante nel quale i bambini hanno potuto incontrare il capitano Andrea Trainotti, i compagni di squadra Cristian Pasquato, Luca Ferri, Marco Ballarini, Davide Galazzini, Filippo Damian, Andrea Cittadino e il dg Corrado Di Taranto. "Un grazie di cuore alla società Ac Trento 1921 e ai giocatori che oggi hanno donato un sorriso ai bambini ricoverati in pediatria e chirurgia pediatrica all'ospedale Santa Chiara di Trento" la nota dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari Trento.

Nell’incontrare medici e infermieri dei reparti pediatrici il direttore generale di Ac Trento 1921, Corrado Di Taranto, ha affermato: «Si è trattato di un momento molto emozionante a pochi giorni da una ricorrenza importante e significativa quale è il Natale. Abbiamo voluto compiere un piccolo gesto per regalare qualche istante di serenità a tutti i bambini che attualmente si trovano nei reparti di pediatria dell'ospedale Santa Chiara. Non abbiamo fatto nulla di straordinario. Chi fa cose straordinarie sono, invece, medici, infermieri e il personale sanitario, impegnati quotidianamente in prima linea. A loro deve andare il ringraziamento di tutti quanti».

Massimo Soffiati, direttore del Dipartimento pediatrico a nome di Apss e di tutto il personale del Dipartimento, nel ringraziare il management e i giocatori del Calcio Trento per la particolare attenzione rivolta ai piccoli degenti ha sottolineato: «Queste collaborazioni sono importanti per umanizzare l’ambiente sanitario e permettere al bambino di affrontare con maggiore serenità il ricovero in ospedale. Il nostro grazie va alla società Ac Trento 1921 e ai giocatori che, con la loro generosità, hanno donato oggi un sorriso ai bambini ricoverati in pediatria e chirurgia pediatrica».