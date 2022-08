Trento, idea Brighenti per l’attacco

Nell’agenda del ds del Trento, Attilio Gementi è in primo piano la questione del centravanti destinato a prendere il posto di Riccardo Barbuti che ha chiuso l'esperienza in maglia gialloblu'. Da martedì scorso si allena con il Trento il centravanti Andrea Brighenti ex Juventus U23 dove in due stagione in maglia bianconera ha realizzato 14 gol. Non è ancora stato deciso se sarà tesserato (ma eventualmente solo per una stagione) l'attaccante classe 1987 che in Serie C ha realizzato 132 gol ma ci sono buone possibilità. Brighenti è svincolato e dopo essere finito nel mirino di Virtus Verona e Arzignano Valchiampo, adesso è vicino al Trento. Una decisione definitiva sarà presa nelle prossime ore ma nel frattempo Gementi guarda anche altrove.