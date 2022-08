Trento, il 31 agosto “La notte gialloblù” in piazza Fiera

In occasione della presentazione della squadra, grande evento in piazza Fiera

Il Trento vuole l'abbraccio dei suoi tifosi prima di iniziare il campionato di Serie C e la società insieme ad uno sponsor ha organizzato una serata in piazza Fiera per ringraziare il popolo gialloblu' e presentare la squadra. L'evento "La notte gialloblu'" si terrà il 31 agosto dalle ore 18.30 alle 23.30 nell'ampia area della città e sarà una grande festa dove a salutare i tifosi ci saranno tutti dirigenti e i calciatori dell'AC Trento. Si prevede una piazza stracolma e una grande atmosfera gialloblu'.