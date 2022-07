Trento, il difensore Galazzini firma fino al 2024

Tra qualche giorno scatterà il ritiro della squadra trentina ma tengono banco altre notizie

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito anche per le prossime due stagioni i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Davide Galazzini, che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2024.

A.C. Trento 1921 Srl augura a Davide Galazzini di raccogliere tante altre soddisfazioni in maglia gialloblu.

La scheda di Davide Galazzini.

Originario di Albisano di Torri del Benaco, Davide Galazzini è nato a Verona il 16 marzo 2000: è un difensore esterno di piede destro, dall’ottima struttura fisica (181 cm x 77 kg), con una grande facilità di corsa e dalle spiccate attitudini offensive.

Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Chievo Verona prima e del Castelnuovo poi, terminando la sua formazione nell’Hellas Verona, con cui milita prima nella formazione “Allievi Nazionale” e poi nella compagine “Primavera”.

Fa il suo esordio tra i “grandi” con la maglia del Mantova nel campionato 2018/2019, scendendo in campo 8 volte in una stagione condizionata da un serio infortunio che lo costringe ai box per diversi mesi. Nell’annata 2019/2020, conclusa anzitempo a causa dell’emergenza Covid-19, difende nuovamente i colori del Mantova, con cui vince il torneo di serie D, scendendo in campo 20 volte, realizzando 2 reti e mettendo a referto anche 6 assist.

Nell’estate 2020 passa al Sona (5 presenze da settembre a dicembre), prima del trasferimento nel capoluogo, avvenuto a gennaio 2021. A Trento colleziona 20 presenze, realizzando un gol, fornendo 6 assist e un contributo fondamentale ai fini della promozione in serie C.

Confermato in gialloblu anche per la stagione 2021 – 2022, totalizza 11 presenze alla sua prima esperienza tra i professionisti con un finale di stagione in evidente crescendo.

Il suo score complessivo recita 11 presenze in serie C, 53 presenze e 3 reti in serie D e 13 presenze nel campionato “Primavera”.