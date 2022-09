Trento, il ds Gementi: “D’Anna? Non è l’inizio che pensavamo, ma non rischia”

"Dobbiamo stare al fianco del mister, collaborare per rimediare a questo inizio deficitario dal punto di vista dei punti. Credo non rischi nessuno. Non è l’inizio di campionato che pensavamo. Guardando e valutando il calendario prima dell’avvio, pensavamo potesse essere più favorevole. Quattro punti in cinque partite sono un bottino magro per le qualità della squadra. Sono passate solo cinque partite e in alcuni casi Cittadino è partito dalla panchina e poi è entrato. Il mister sta chiaramente lavorando. C’è un altro ottimo giocatore come Mihai che gli sta dando filo da torcere. Siamo comunque tutti d’accordo che Cittadino non sia quello dello scorso anno al momento. Abbiamo una società che non ci fa mancare nulla. È fuori discussione che la classifica attuale non rispecchia quello che vogliamo, non siamo stati all’altezza dell’impegno messo dalla società. Quindi ognuno di noi deve prendersi le proprie responsabilità".