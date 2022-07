Trento, il ds Gementi ha 4 centrocampisti nel mirino

Il Trento sarà in ritiro dal 16 luglio fino al 30 in Val di Cembra e l'organico di mister Lorenzo D'Anna non è ancora al completo visto che sono solo 14 i tesserati gialloblu'. Il ds Attilio Gementi in queste ore sta monitorando alcuni obiettivi per il centrocampo reparto che necessita di rinforzi visto che al momento fa leva su Wilfred Osuji dei titolari rimasti. Andrea Cittadino è un obiettivo mentre non sono mai stati trattati Emanuele Gatto e Roberto Ranieri. Stando a quanto raccolto da Itasportpress.it, Gementi nella sua agenda di mercato ha i nomi di 4 centrocampisti, due Under e due Over con un passato anche in Serie B. Nomi top secret visto che Gementi vuole lavorare sotto traccia per non perdere i calciatori nel mirino. Arriveranno anche un difensore e un attaccante giovane.