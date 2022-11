Trento, il ds Piazzi si defila: “Non lascio adesso le Dolomiti Bellunesi”

Il Trento cerca un ds dopo il divorzio da Gementi e in queste ore le voci si rincorrono. C'è chi si defila ed è Luca Piazzi che intervenuto a RTTR alla trasmissione Domenica Sport ha smentito: "Ho un ottimo rapporto con la dirigenza del Trento, un grande sentimento per il club, ma serve il timing giusto, non sarebbe serio nè etico lasciare adesso le Dolomiti Bellunesi, non è da me lasciare un club in difficoltà. Sono certo che la società abbia un grandioso potenziale, rispetto al FC Südtirol ha una storia, ha una fan base, tutto ciò che serve per diventare il club della città, più di Aquila Basket e Trentino Volley."