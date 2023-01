Trento, il mercato decolla. Ultime news su acquisti e cessioni

Il ds Giorgio Zamuner sa che deve rinforzare la squadra . Dalla sessione invernale di calciomercato il Trento deve venir fuori quasi del tutto rinnovato . Finora la squadra di Tedino è apparsa molto timorosa e alla prima difficoltà ha smarrito il senso di stare nella partita. Ultimamente gli undici in campo hanno anche provato a giocare, ma in questo momento dovrebbero pensare forse più a lottare. Trento è una piazza importante che attrae, ha una storia, anche senza possedere un grande impianto e un centro sportivo. E’ chiaro che ci sono aspetti da migliorare. Per Zamuner non sarà così difficile convincere dei giocatori a venire in una situazione sì complicata, ma con grandi potenzialità. Certo bisogna essere bravi a capire dove intervenire. Servono rinforzi un po’ in tutti i reparti. Circa uno o due per reparto, in tutto 5-6 giocatori di spessore. Servono giocatori più fisici e strutturati, quelli che strappano, e anche se aggrediti hanno la capacità di rompere gli schemi. Forse trovare un attaccante può presentare maggiori difficoltà in questo momento, ma la società del patron Mauro Giacca pare abbia delle possibilità economiche. Zamuner sa che in questi frangenti non sempre servono quelli tecnicamente più bravi, piuttosto bisognerebbe puntare sulle qualità caratteriali. Ora il bel gioco è l’ultimo problema a cui pensare. Servono tempra, determinazione, cattiveria, arrivare primi sulla palla, cose che finora in parecchi non hanno dimostrato di avere nel girone di andata del Trento.

Mercato balla sulle punte Per l’attacco arriva Leon Sipos, centravanti bravo ad attaccare la profondità. L’ex Catania ha movimenti da attaccante puro ma è un po’ confusionario. Di positivo c’è che potrebbe esplodere da un momento all’altro ma gli serve sentire la fiducia addosso. Tedino con gli attaccanti ci sa fare. Per il croato classe 2000 c’è l’accordo con lo Spartaks proprietaria del cartellino e non con la Fidelis Andria. Non sarà un titolare al Trento ma Sipos è più un giocatore di prospettiva una buona seconda linea visto che è un diamante grezzo che arriva al posto di Ianesi fragilino che torna alla base. In avanti il Trento ha Pasquato, Saporetti, che non parte, e serve un’altra punta se Bocalon va via. In questo caso c’è la pista Rauti della Spal che Zamuner conosce bene. Il ds Lupo del club di Ferrara riferisce che lo vuole tutta la Serie C l’attaccante scuola Torino dunque strada in salita per il Trento. Per il centrocampo ci sono tante novità e Zamuner segue una pista che porta in un club del girone C di Serie C. Mawuli del Sudtirol è una valida alternativa per la mediana visto che garantisce fisicità e sa strappare. Se sta bene è un bel colpo, ma come per Scavone il club di appartenenza deve pagare parte dello stipendio. Simone Pontisso al momento è ritenuto incedibile dal Catanzaro.