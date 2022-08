Trento in piazza ed è bagno di folla

Grande risposta di pubblico per la Notte gialloblù, un evento che ha avuto il suo momento clou con la presentazione della squadra del tecnico Lorenzo D'Anna nella ampia piazza del centro. I tifosi del Trento iniziano ad arrivare dopo le 18 e restano fino all’ultimo, per abbracciare la squadra che sabato farà il debutto in campionato sul terreno della Juventus NG. Tutto il popolo gialloblu' si è ritrovato in piazza Fiera dove sono state allestite diverse aree giochi per i bambini, un fun shop, poi dj set e food track. In questa sera magica con tutta la squadra schierata sul palco, si è esalato lo spirito di "comunanza" tra tifosi e squadra. Un bel segnale in vista della nuova stagione che vedrà il Trento recitare una parte da protagonista, come hanno sempre ammesso i dirigenti del sodalizio di via Roberto da Sanseverino, l'allenatore e calciatori.