Trento in rodaggio ma impressiona coma va di corsa

La squadra di mister D'Anna piace per come si esprime

Redazione ITASportPress

Dopo i test match contro Fiorentina, Cittadella, Luparense, Levico Terme e Fiorenzuola, il Trento può ritenersi soddisfatto del lavoro in vista dell’avvio ufficiale del campionato fissato per il primo week end di settembre. Un primo bilancio può essere fatto anche se siamo all’inizio, ma si vede che il tecnico del Trento Lorenzo D’Anna sta ancora lavorando e che certi meccanismi devono essere messi a punto. Però questo Trento piace e nelle cinque partite amichevoli disputate si sono viste belle trame, in velocità, con pochi tocchi. La squadra riesce a costruire e a palleggiare con un buon giro palla. Qualcuno è più indietro rispetto alla tabella di marcia e fa più fatica a entrare in forma, ma per dare giudizi definitivi bisogna aspettare.

Impressioni - Dirigenti e tifosi cominciano ad apprezzare perché questo Trento, quando va via con rapidità, sa entusiasmare. Piace quasi tutto di questa squadra in generale che sembra sulla strada giusta. Pasquato ha fatto buone cose in attacco, i due centrali difensivi Ferri e Simonti ieri hanno lavorato bene per 75'. Forse per i carichi di lavoro accumulati i ragazzi di D'Anna hanno abbassato i ritmi e hanno consentito al Fiorenzuola di rimettersi in piedi nel quarto d'ora finale.

La squadra - Ma siamo all’inizio, c’è tempo per correggere gli errori in corsa. D’Anna ha qualcosa da sistemare e insiste nel chiedere ai suoi giocatori la manovra dal basso con passaggi brevi, rasoterra e anche contro il Fiorenzuola alcune azioni sono state proprio divertenti. Bene anche sulle corsie esterne Galazzini e Semprini con la mediana a sostegno formata ieri dal trio Damian, Cittadino e Osuji. In attacco Pasquato continua a fare la differenza in attesa che recuperi la condizione Bocalon. Tutti devono partecipare alla fase offensiva e a quella difensiva, sennò si va in inferiorità numerica e si consegna il comando delle operazioni agli avversari. E questo al di là del risultato, dunque sarà importante l’atteggiamento in campo. Se i gialloblù continuano su questa strada, con questo impegno e con questo spirito, possono regalare tante soddisfazioni ai tifosi e alla dirigenza del Trento.