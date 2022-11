Trento, infortunio Pasquato e tempi di recupero: quante partite salta

Stagione decisamente sfortunata per il forte attaccante del Trento Cristian Pasquato. Dopo aver saltato sei partite per un primo infortunio al flessore e poi un secondo guaio muscolare nell'altra gamba, ancora uno stop per l'ex Juventus che stava riprendendo il ritmo gara. Nella partita casalinga contro la Virtus Verona, dopo uno scontro di gioco alla fine del primo tempo del match del Briamasco, Pasquato cadendo male si è lussato la spalla destra. Un incidente serio visto che dovrà portare un tutore per 40 giorni e poi ci vorranno altri 10 giorni di riabilitazione necessari per riprendere il pieno controllo delle articolazioni della spalla. Cristian successivamente potrà iniziare la piena attività agonistica e sicuramente saranno necessari altri 15 giorni. Se tutto va bene il numero 10 del Trento salterà 8 partite e sarà in campo nel match contro il Mantova al Briamasco del 22 gennaio 2023.