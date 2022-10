Trento, iniziato nuovo corso Tedino. Ecco cosa è cambiato in poco tempo

Lo vittoria di ieri contro la Pro Patria ha interrotto l’onda negativa della gestione D’Anna. Il campionato restituisce un Trento brillante e leggero per 60’ ma soprattutto vincente. L’allenatore Bruno Tedino che ha sostituito Lorenzo D’Anna ha infilato la prima vittoria che permette ai gialloblù di fare un passo avanti importante. Un primo giudizio parziale sulla nuova gestione si potrà fare in maniera più costruttiva dopo i prossimi due scontri contro Pordenone e Piacenza. Intanto, però, si può iniziare a segnare i contorni del lavoro di Bruno Tedino. Di sicuro, ha a che fare con la gestione del gruppo e la creazione di un’identità in campo, con principi di vita e di gioco in cui la squadra si riconosce. Così, sostituire un titolare con una riserva - politicamente corretto, un’alternativa - è più semplice. Tedino abituerà i tifosi alle improvvisazioni sul tema, basate sulle prove in allenamento e sulla preparazione di un piano B. Il Trento studia come aggredire una squadra che gioca con due mediani e come pressare chi usa un play, come palleggiare con tre o quattro difensori, come attaccare portando nella trequarti Belcastro o altri titolari.