Trento-Juventus NG, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Calcio d'inizio allo stadio Briamasco alle 12.30 venerdì 23 dicembre

Redazione ITASportPress

Dopo l'anticipo Pordenone-Triestina vinto dai neroverdi per 2-1, in campo le altre squadre di Serie C Girone A per disputare la prima gara di ritorno. Il Trento inizierà all’ora di pranzo: venerdì 23, alle ore 12.30, i gialloblu ospiteranno al “Briamasco” la Juventus Next Gen nell'ultimo impegno ufficiale del 2022. La squadra di Tedino contro il Novara ha ottenuto un buon pareggio al Silvio Piola mentre i bianconeri hanno perso contro la Virtus Verona.

Sino a questo momento il Trento, che in classifica occupa la 19esima posizione, ha raccolto 14 punti per effetto di 3 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco), 5 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe), con uno score complessivo di 19 reti realizzate e 29 subite.

La Juventus Next Gen, invece, è decima in graduatoria con 26 punti realizzati, in virtù di 7 successi (contro Trento, Pro Sesto, Triestina, Novara, Pro Vercelli, Pro Patria e Sangiuliano City), 5 pareggi (contro Pordenone, Pergolettese, Piacenza, AlbinoLeffe e Mantova) e 7 sconfitte (contro Padova, Renate, L.R. Vicenza, Lecco, Feralpisalò, Arzignano Valchiampo e Virtus Verona), con 24 reti realizzate e 24 al passivo.

TV - La gara tra Trento e Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports.

QUI TRENTO - Mister Tedino non potrà disporre degli indisponibili Cazzaro, Carini, Garcia Tena, Belcastro, Cittadino, Osuji e Ruffo Luci e ha convocato 22 giocatori.

Portieri: Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Benedetti (2005); Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Ballarini (2001); Bertaso (1998); Damian (1996); Matteucci (2004); Mihai (2003); Ruffato (2006).

Attaccanti: Bocalon (1989); Brighenti (1987); Dalla Francesca (2004); Ianesi (2002); Pasquato (1989); Saporetti (1998).

QUI JUVENTUS NG - Per la Juventus ancora assenti Senko, Turicchia, Da Graca e Pecorino, alle prese con i rispettivi infortuni. Out anche Muharemovic, che non ha recuperato dal fastidio alla tibia rimediato la scorsa settimana.

PROBABILI FORMAZIONI

TRENTO (3-5-2): Marchegiani; Galazzini, Ferri, Vitturini; Semprini, Ballarini, Damian, Mihaj, Fabbri; Bocalon, Pasquato. All. Tedino

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Raina; Mulazzi, Poli, Nzouango, Ntenda; Sersanti, Palumbo; Iocolano; Sekulov, Compagno, Mancini. All. Brambilla

ARBITRO Adolfo Baratta di Rossano, alla sua terza stagione in Can C.

LE ALTRE PARTITE

Il programma della 20esima giornata.

Giovedì 22 dicembre 2022.

Pordenone - Triestina 2-1

Venerdì 23 dicembre 2022.

Trento - Juventus Next Gen (ore 12.30)

Arzignano Valchiampo - Pro Patria (ore 14.30)

Feralpisalò - AlbinoLeffe (ore 14.30)

Lecco - Virtus Verona (ore 14.30)

Mantova - Sangiuliano City (ore 14.30)

Padova - Pro Vercelli (ore 14.30)

Piacenza - Pergolettese (ore 14.30)

Pro Sesto - L.R. Vicenza (ore 14.30)

Renate - Novara (ore 14.30)

La classifica.

Pordenone* 36 punti; Feralpisalò e Pro Sesto 35; L.R. Vicenza e Lecco 34; Pro Patria 31; Renate 30; Novara 28; Pro Vercelli 27; Juventus Next Gen 26; Arzignano Valchiampo 25; AlbinoLeffe e Padova 24; Sangiuliano City 23; Virtus Verona e Pergolettese 22; Mantova 21; Triestina* 15; Trento 14; Piacenza 13.

*: una partita in più.