Trento, la tifoseria gialloblù piange Thomas Vianello

Thomas Vianello aveva una grande passione: il Trento . Ma nella curva dove prendeva sempre posto per sostenere la squadra trentina, non ci sarà più. Thomas infatti venerdì scorso è scomparso improvvisamente stroncato da un malore all'età di 44 anni, lasciando sgomenti la moglie Carolina e i figli Gabriel Noah e Aura Maddalena. A nulla sono valsi i soccorsi per strapparlo alla morte.

Dalla tifoseria gialloblù è arrivato l’abbraccio più grande ai familiari. In poche ore, appresa la notizia della tragica scomparsa, la bacheca dei sostenitori "Blue Yellow Trento" si è riempita di messaggi, attestati di stima e ricordi commossi in onore dell'amico di mille battaglie stimato e ben voluto. "Ciao Thomas da oggi gli spalti del "Briamasco" saranno ancora più vuoti" e poi "Sarai sempre con noi alla sud a tifare la nostra squadra del cuore. Non ti dimenticheremo. Vola in alto". Il Trento per Thomas è stata la grande passione di una vita che lo ha accompagnato fino a pochi giorni fa quando insieme ai suoi ragazzi della curva sud ha sventolato i vessilli gialloblù. E proprio i suoi amici sabato scorso, in occasione del match amichevole tra il Trento e la Luparense, hanno intonato cori ed esposto uno striscione per rendere omaggio all'amico scomparso. Il funerale sarà celebrato domani, martedì 9 agosto, alle 15.00 presso il cimitero monumentale di Trento.