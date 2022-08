Trento, Asis: “Prato Briamasco pronto per inizio campionato. La rizollatura…”

Mancano circa 20 giorni alla ripartenza del campionato di Serie C e da Trento non arrivano buone notizie in merito al manto erboso dello Stadio "Briamasco". A sollevare la questione dello stato penoso del prato sono stati i calciatori gialloblù e in particolare il tecnico Lorenzo D'Anna . Ma sono in tanti a lamentarsi giustamente delle pessime condizioni del terreno di gioco. Porzioni di campo ingiallito e rovinato che crea difficoltà ad esprimere il calcio molto tecnico predicato dal mister gialloblu’. La notte ci sono pure i conigli nel terreno di gioco che scavano nell'area di rigore creando buche.

Asis interviene - Ma arriva una importante novità. Claudio Alì, direttore dell'Asis Trento, società che si occupa della gestione del prato del "Briamasco", ai microfoni di Itasportpress.it ha fatto sapere cosa sarà fatto per il terreno di gioco. "Ci stiamo lavorando e posso assicurare che stiamo concludendo la manutenzione in modo tale che il manto erboso sia perfetto e pronto per l’inizio del campionato - ha affermato Alì-. Certo i conigli non ci danno una mano ma stiamo affrontando il problema e l’anno prossimo rifaremo la rizollatura completa. Posso aggiungere che a brevissimo cambieremo le reti delle porte per renderle più adeguate ai tempi". Sin qui Alì, che dallo scorso 20 giugno è il nuovo direttore dell'Asis. Il manager non sta con le mani in mano e promette un intervento importante per il prato del "Briamasco". Per il nuovo stadio ci vorrà del tempo ma avere un manto perfetto per l'inizio del campionato è già qualcosa e sicuramente rassicura i calciatori e il tecnico D'Anna.