Trento, le sorprese di Zamuner per far tornare a volare l’aquila

Il 2023 del Trento è iniziato bene. Una vittoria che consente ai gialloblù di accorciare sulla sestultima e sperare di salvarsi senza passare dagli spareggi sempre molto pericolosi. Una bella ripartenza dell'undici di mister Bruno Tedino che è la certificazione che il tecnico non solo ha saputo mettere la giusta quantità di benzina nelle gambe dei suoi, ma anche far riattaccare la spina ai calciatori dal punto di vista motivazionale. Ecco, quest’ultimo è un aspetto determinante perché non sempre si riesce dal punto di vista nervoso a rientrare in clima campionato. Il tecnico gialloblù ha saputo perfettamente isolarsi non ascoltando le critiche e si è rimesso in gioco. Non siamo affatto sicuri che le Festività hanno reso tutti più buoni, ma di certo questi giorni hanno messo voglia di regali. Ecco, in questo senso il mercato dei calciatori offre più affari – veri o presunti – piuttosto che doni, e il Babbo Natale del Trento è il ds Giorgio Zamuner che sa come ingegnarsi per poter rinforzare la squadra a gennaio. I nuovi in campo ieri a Vercelli Carletti e Suciu hanno portato una ventata di entusiasmo e anche dato un prezioso contributo per il successo esterno, ma la strada è assai lunga e sabato c'è una sfida delicatissima per la salvezza. Vincere contro il Sangiuliano sarebbe la svolta giusta. Intanto altre sorprese di gennaio sono in arrivo e Tedino vuole subito scartare il regalo per far volare l'aquila gialloblù. Da Bari è atteso il sì per il centrocampista Manuel Scavone e da Avellino quello per il difensore Andrea Sbraga, ma Zamuner ha altri doni per questa settimana.