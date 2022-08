Trento, le ultime mosse di mercato prima della deadline

Il campionato di Serie C rinviato di una settimana non fa cambiare i piani al Trento in chiave mercato, visto che il ds Attilio Gementi, come lo scorso anno, ha completato quasi il 90% del lavoro con largo anticipo. Sicuramente la prossima settimana arriverà la fumata bianca per il difensore che completerà il reparto di mister Lorenzo D’Anna. Nel mirino del Trento non c’è solo Simone Sini dell’Alessandria ma anche altri calciatori che Gementi sta trattando a fari spenti.

ATTACCO - In uscita c’è qualcosa che riguarda il reparto avanzato. In tal senso, la priorità di Gementi è anche aggiungere qualità in avanti. Il classe ’92 Barbuti è in uscita e piace al Pontedera. Se l’operazione dovesse andare in porto, il Trento prenderà un sostituto che potrebbe essere il "Cobra" Gianmarco Zigoni classe '91 della Virtus Verona, 4 reti realizzate nei sei mesi con il club scaligero. Il Trento ha messo nel mirino anche Alfredo Bifulco (25), attaccante in uscita dal Padova. Un ritocco per innalzare ulteriormente il livello dell’attacco che già con Bocalon e Pasquato è sicuramente da parte sinistra della classifica.