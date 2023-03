Trento-Lecco, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Calcio d'inizio domenica 5 alle 14.30

Redazione ITASportPress

Torna al Briamasco il Trento reduce dal successo nel turno precedente contro il Piacenza in trasferta. Domani con calcio d’inizio alle ore 14.30, i gialloblù ospiteranno il Lecco nel match valevole per la 30esima giornata - l’11esima del girone di ritorno - del campionato di serie C.

Il Trento è attualmente 12esimo in classifica con 37 punti conquistati, in virtù di 10 vittorie (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli, Sangiuliano City, Mantova, Triestina, Renate e Piacenza al ritorno), 7 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata, Arzignano Valchiampo e Pro Patria al ritorno) e 12 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata, Pordenone al ritorno), con uno score di 34 reti realizzate e 34 subite.

Il Lecco guida in questo momento la classifica del girone A, in coabitazione con Pro Sesto e Feralpisalò, con 51 punti realizzati, per effetto di 15 successi (contro Pergolettese, Mantova, Sangiuliano City, Novara, Juventus Next Gen, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Triestina, Renate e Padova all’andata, Vicenza, AlbinoLeffe, Novara, Juventus Next Gen e Arzignano Valchiampo al ritorno), 6 pareggi (contro Virtus Verona, AlbinoLeffe, Feralpisalò e Pro Vercelli all’andata, Virtus Verona e Pro Sesto al ritorno) e 8 sconfitte (contro Vicenza, Pro Sesto, Trento, Pordenone e Pro Patria all’andata, Pergolettese, Mantova e Sangiuliano City al ritorno), con uno score di 40 reti realizzate e 34 al passivo.

Così in campo.

Mister Tedino dovrà fare a meno degli indisponibili Damian e Barison e dei lungodegenti Brighenti, Osuji e Cazzaro. Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico gialloblù. Il mister Foschi non avrà invece Buso, Martorelli e Ilari.

I due tecnici:

Le parole del tecnico del Trento Bruno Tedino: "Impegno molto duro contro la prima in classifica e bisogna fare una partita come un esame di maturità. Vorrei vedee una buona prestazione e mi aspetto una partita aperta".

Le parole del tecnico del Lecco Foschi: "Campo difficile quello di Trento ma noi pensiamo solo alle nostre qualità e dobbiamo continuare a credere nelle nostre forze. Il Trento è forte e cercherà di portare a casa il risultato"

PROBABILI FORMAZIONI

Trento (4-3-1-2) Marchegiani; Vitturini, Garcia Tena, Ferri, Fabbri; Ballarini, Suciu, Attys; Pasquato; Carletti, Sipos. All. Bruno Tedino.

Lecco (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Lepore, Zuccon, Girelli, Scapuzzi, Zambataro; Pinzauti, Bunino. All. Luciano Foschi.

TV - Il match sarà visibile su Eleven Sport in streaming e su DAZN