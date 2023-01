Trento-Mantova, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Trento insegue la quarta vittoria consecutiva

Redazione ITASportPress

Il Trento vuole continuare a vincere e dopo i tre successi consecutivi, contro Juventus Next Gen, Pro Vercelli e Sangiuliano City, a cui va aggiunto il pareggio conseguito a Novara. La squadra gialloblù sabato pomeriggio ospita al “Briamasco” il Mantova (calcio d’inizio alle ore 17.30) nell’impegno valevole per la 23esima giornata - la quarta del girone di ritorno - del campionato di serie C.

Per gli aquilotti di Bruno Tedino si tratta del primo impegno casalingo del nuovo anno dopo le trasferte di Vercelli e Seregno. Quella di sabato sarà la prima volta al “Briamasco” per i neoacquisti Desplanches, Barison, Di Cosmo, Suciu, Sangalli, Attys, Sipos e Carletti, che hanno già esordito in maglia gialloblu, mentre si tratterà della “prima” assoluta per l’attaccante Tomi Petrovic, arrivato nel capoluogo alcun giorni fa.

Attualmente il Trento è 18esimo in classifica, a meno due dalla salvezza diretta, con 23 punti realizzati per effetto di 6 vittorie (contro Pro Vercelli, Pro Patria, Lecco all’andata, Juventus Next Gen, Pro Vercelli e Sangiuliano City al ritorno), 5 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara all’andata) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe all’andata), con uno score di 25 reti realizzate e 31 subite.

Il Mantova, invece, occupa il 13esimo posto in graduatoria con 27 punti realizzati, frutto di 7 successi (contro Trento, Pordenone, Pergolettese, Arzignano Valchiampo e Renate all’andata, Sangiuliano City e Pro Patria al ritorno), 6 pareggi (contro Virtus Verona, Pro Sesto, Feralpisalò, Juventus Next Gen, Pro Vercelli e Padova all’andata) e 9 sconfitte (contro Sangiuliano City, Novara, Pro Patria, Lecco, L.R. Vicenza, Triestina, Piacenza e AlbinoLeffe all’andata, Novara al ritorno), con uno score di 27 reti realizzate e 36 al passivo.

TV - La sfida tra Trento e Mantova sarà trasmessa in diretta televisiva sia su Sky Sport (servizio a pagamento incluso nell’abbonamento Sky Calcio), in modalità Diretta Gol, che in streaming video su Eleven Sports, all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento).

Così in campo: mister Tedino dovrà fare a meno dei lungodegenti Osuji, Carini, Brighenti e Cazzaro, degli indisponibili Ruffo Luci e Mihai e ha convocato 22 giocatori. Tra i convocati del Mantova figura invece Riccardo Bocalon, che ha lasciato Trento un paio di settimane fa dopo aver indossato la maglia gialloblu nella seconda parte della scorsa stagione (16 presenze e 7 reti) e nella prima di quella attuale (18 presenze e 3 reti). Assente per il Mantova Alberto De Francesco, Pinton e Ingegneri.

I precedenti: quello di sabato sarà il 33esimo incrocio ufficiale al “Briamasco” tre le due formazioni in amboti professionistico con uno score di perfetta parità con 10 affermazioni dei padroni di casa (l’ultima per 1 a 0 nel torneo di serie C1 1990-91), 12 pareggi (l’ultimo, 2 a 2, nella scorsa stagione) e 10 successi ospiti (l’ulimo per 2 a 0 nel campionato di serie C2 2002-03.

Così all’andata: la sfida d’andata, disputata il 17 settembre 2022, fece registrare il successo del Mantova per 2 a 1. Di Mensah e De Francesco, su rigore, le marcature lombarde con momentaneo pareggio gialloblu di Bocalon.

PROBABILI FORMAZIONI

Trento (4-3-1-2): Marchegiani; Vitturini, Barison, Ferri, Fabbri; Ballarini, Suciu, Damian; Pasquato; Carletti, Sipos. All: Tedino.

Mantova (4-3-3): Chiorra; Silvestro, Ghilardi, Iotti, Ceresoli; Gerbaudo, De Francesco, Pierobon; Guccione, Bocalon, Mensah. All: Corrent.

A dirigere la sfida tra Trento e Mantova sarà Mauro Gangi, appartenente alla sezioni di Enna, alla sua prima stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto 5 gare di campionato, 1 di Coppa Italia di serie C, 9 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Luca Chiavaroli e Antonio Caputo, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Pescara e Benevento, con Stefano Arnaut - della sezione di Padova - nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 23esima giornata.

Sabato 21 gennaio 2023.

Pro Patria - Padova (ore 14.30)

Pro Sesto - Lecco (ore 14.30)

Pergolettese - Feralpisalò (ore 17.30)

Piacenza - Arzignano Valchiampo (ore 17.30)

Pordenone - Sangiuliano City (ore 17.30)

Pro Vercelli - Triestina (ore 17.30)

Trento - Mantova (ore 17.30)

Virtus Verona - Novara (ore 17.30)

Domenica 22 gennaio 2023.

Juventus Next Gen - Renate (ore 17.30)

L.R. Vicenza - AlbinoLeffe (ore 17.30)

La classifica (dopo 22 giornate).

Pordenone 40 punti; Feralpisalò 39; L.R. Vicenza e Lecco 38; Renate 37; Pro Sesto 36; Pro Patria 33; Novara 31; Arzignano Valchiampo e AlbinoLeffe 30; Padova 29; Juventus Next Gen, Mantova e Pro Vercelli 27; Pergolettese 25; Virtus Verona e Sangiuliano City 24; Trento 23; Piacenza 22; Triestina 18.