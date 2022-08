Trento, Mihai va di corsa e spinge D’Anna a cambiare le gerarchie

Meno di un mese di Trento e la sensazione di sentirsi già a casa. Addio timidezza, addio emozione da primo giorno di scuola: Luca Mihai si è seduto in prima fila sin dalla prima lezione del professor Lorenzo D'Anna pronto a bersi ogni concetto tecnico-tattico illustrato dal suo allenatore. La sensazione di trovarsi come un bambino al Luna Park è durata giusto il tempo del primo giro nella sede del Trento per la firma sul contratto gialloblù (prestito secco), ma dopo i saluti e le presentazioni all’arrivo nel ritiro di Masen di Giovo, Mihai ha cominciato a fare sul serio. E a impressionare tutti.

Il salto di Mihai - Nel test di domenica scorsa contro il Levico Terme, Mihai è stato perfetto risultando uno dei migliori del Trento. Del resto, l'ex Spal va di fretta: indossare il gialloblù e giocare in Serie C è il suo sogno che può diventare realtà se continuerà con la giusta mentalità. Ma nonostante i 19 anni, Mihai ragiona già da veterano: atteggiamenti impeccabili in allenamento, voglia di migliorare e migliorarsi giorno dopo giorno. E oggi ha già scalato le gerarchie: arrivato come vice naturale di Cittadino, il romeno ha dimostrato di essere molto più di una semplice alternativa. Per tecnica, letture tattiche e tempi di inserimento, l’ex talento del Bologna può ricoprire ogni ruolo della mediana e oggi è la prima alternativa al tridente titolare Damian-Cittadino-Osuji. Giocherà in regia, ma anche da mezzala ruolo che D'Anna sta valutando nel nuovo spartito gialloblu'. Per lo staff tecnico e la dirigenza trentina, l’incontro sul campo con Mihai è stato un vero colpo di fulmine. I compagni hanno già piena fiducia in lui e solo il campo e gli impegni ufficiali aiutano a crescere ancor più velocemente. Luca può fare molto al Trento: lo sperano tutti, D'Anna è pronto a scommetterci.