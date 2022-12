Trento, mini rivoluzione a gennaio: chi parte e chi resta

Le mosse Giorgio Zamuner ha ormai le idee chiare e comincia a scandagliare il mercato. Sondaggi sono in corso per trovare almeno otto nuovi elementi. Le ricerche si stanno concentrando su un difensore centrale, una mezzala che sappia “strappare”, un quinto di centrocampo e due attaccanti ben strutturati. C’è bisogno di una mini rivoluzione dell’organico, che ha prodotto poco o nulla ma regolamento alla mano è impossibile mandare via 11 calciatori. Quindi solo correttivi chiesti dall’allenatore Bruno Tedino.

Doppia corsia Sarà però una strada a doppio senso, perché per arrivare a inserire i tasselli dovranno esserci anche le uscite dalla rosa di chi in questo momento non rientra nei piani tecnici. Per l'attacco si cerca infatti una sistemazione a Bocalon, in dubbio Pasquato e Ianesi, bravo ma fisicamente esile. Al posto del giovane scuola Udinese arriverà un classe 2004 delle giovanili del Milan o dell’Inter. Nel mirino c’è Tommaso Angeletti della Spal. Sarà confermato Brighenti. Le cessioni sbloccheranno le eventuali entrate. Zamuner come detto già attivo su alcuni nomi. Conferme per Nicola Rauti scuola Torino. Fra gli osservati speciali ci sono due bomber di Serie D e uno gioca con una squadra attualmente capolista in un girone del Sud.