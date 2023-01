Trento non si ferma più: Damian affonda il Mantova. Bene Pordenone e Feralpisalò

Quarta vittoria consecutiva del Trento che al Brimasco ha battuto il Mantova per 1-0. Match winner Damian nella ripresa con una precisa conclusione che ha battuto il portiere biancorosso. Gialloblù che hanno meritato la vittoria davanti al proprio pubblico giocando un match intenso e con grande determinazione così come aveva richiesto il tecnico Tedino alla vigilia. Difesa solida e centrocampo di lotta per un Trento che ha cambiato marcia in questo 2023 grazie anche ai rinforzi. Bene Ballarini ma buona la partita di Suciu e di tutto il reparto arretrato. Il Mantova non si è mai reso pericoloso nell'arco dei 90'. Tre punti importanti che proiettano i gialloblù in zona salvezza visto che le avversarie hanno perso tutte. In vetta successo di Pordenone contro il Sangiuliano e della Feralpisalò a Crema contro la Pergolettese. L'Arzignano ha espugnato Piacenza mentre la Triestina è caduta sul terreno della Pro Vercelli.