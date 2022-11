Trento, occasione mancata al Briamasco e la Pro Sesto pareggia

Il Trento al Briamasco non ha messo oggi lo stesso vestito di Lecco. Così Tedino non è riuscito a vincere la sua seconda partita consecutiva di questo campionato di Serie C non esaltante per il club del patron Mauro Giacca. Contro la Pro sesto che veniva da tre vittorie consecutive, la squadra gialloblù ha chiuso sull’1-1. Gol di Saporetti al 19' e pareggio di Capelli al 40'. Trento che ha avuto solo a tratti una supremazia tecnica e fisica sull’avversario in maglia verde. Nel momento migliore della gara il palleggio dei trentini è stato veloce e preciso, i triangoli di salita sono sempre effettuati in anticipo sui rivali, che provano a uscire, per soffocare sul nascere la costruzione. Senza riuscirci. Questo il Trento iniziale e in parte nella ripresa. La squadra ospite è venuta fuori nella seconda parte del primo tempo e anche a inizio ripresa. Nel complesso ha meritato il pareggio la Pro Sesto sostenuta al Brimasco da pochi ma calorosi tifosi che sono stati più rumorosi di quelli di casa che non hanno risposto all'appello di mister Tedino che alla vigilia del match aveva chiesto la bolgia.