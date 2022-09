Trento, Osuji: “Sbagliato parlare di crisi e mettere in discussione D’Anna”

Il centrocampista del Trento, Willy Osuji, questa sera nel corso della trasmissione Domenica Sport su RTTR, ha condiviso il suo pensiero sul momento che vive la squadra gialloblù attardata in classifica dopo cinque turni di campionato. Il Trento infatti ha messo in cascina 4 punti frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il calciatore cresciuto nelle giovanili del Milan ha replicato così al conduttore di Domenica Sport Stefano Carta: "Non vedo assolutamente segnali di crisi in questo momento come sento dire. Noi siamo sereni, si vede il lavoro che stiamo facendo, abbiamo molti infortunati ma il gruppo c'è, bisogna solo avere pazienza. La squadra ha qualità importanti e il mister D'Anna sta facendo un buon lavoro dal giorno del suo arrivo qui. Lo scorso anno con lui ci siamo salvati dopo una partenza complicata. Bisogna avere pazienza e i risultati arriveranno. Mia posizione in campo? Nessuna preferenza decide il mister".