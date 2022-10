Trento, Osuji: “Tornerà più forte di prima la pantera che è in me”

Il centrocampista del Trento Willy Osuji è stato operato oggi a Perugia dopo la rottura del tendine d'Achille in allenamento. Lo stop è di sei mesi circa ma in un post su Instagram, Osuji ha espresso la sua grande voglia di tornare in campo prima possibile. "Fatta anche questa intervento andato bene voglio ringraziare la Dott Favilli e tutto il suo staff gentilissimi e super professionali, di avermi accolto qui oggi … Tutta la mia società A.C Trento, i miei compagni di squadra, il nostro medico dott. Muci e lo staff medico…. per avermi supportato in questi giorni difficili e per essermi vicino... Tutta la mia famiglia e amici per sostenermi e la forza che mi trasmettete... Ed infine ringrazio voi tifosi che mi state dando tanto affetto e tanta carica positiva. Tornerà più forte di prima la pantera che è in me". E sarà sicuramente così visto che il combattente centrocampista del Trento è un guerriero per temperamento.